Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "Лодзинское восстание 1905 года" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

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