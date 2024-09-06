Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "Лодзинское восстание 1905 года" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Дата 13 июня 2024
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
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