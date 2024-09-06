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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "Лодзинское восстание 1905 года" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 900 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
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