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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,2 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Глухарь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7134 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 885 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "Глухарь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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