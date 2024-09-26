Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Глухарь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7134 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2200 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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