Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1980 года MW "Глухарь". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1980 года "Глухарь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Stary Sklep за 420 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1980 "Глухарь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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