100 злотых 1980 года MW "Глухарь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1980 года "Глухарь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Stary Sklep за 420 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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