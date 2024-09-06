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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1980 года MW "Глухарь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1980 года MW "Глухарь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1980 года MW "Глухарь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1980 года "Глухарь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Stary Sklep за 420 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "Глухарь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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