100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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