Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
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Дата 12 февраля 2023
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Дата 22 декабря 2022
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Дата 22 сентября 2022
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Дата 9 сентября 2022
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Дата 6 мая 2022
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
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