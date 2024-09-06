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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
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Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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