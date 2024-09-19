2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27879 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

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