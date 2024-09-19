Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,250
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27879 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Дата 20 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец CNG
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 10 мая 2024
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Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Где продать?
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