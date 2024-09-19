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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,250

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27879 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе CNG - June 5, 2024
Продавец CNG
Дата 5 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Heritage - February 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Heritage - October 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность PROOF
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Goldberg - September 5, 2023
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Heritage - July 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Heritage - June 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1980 "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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