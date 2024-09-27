Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2022.

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