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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 30,020,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1980 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе WDA - MiM за 425 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (5)
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCG
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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