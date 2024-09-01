20 грошей 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1980 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе WDA - MiM за 425 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (6) UNC (16) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (2) MS65 (6) MS64 (4) PF69 (1) PF68 (3) PF66 (1) PF65 (1) CAMEO (4) PL (4) Сервис NGC (18) PCG (1)

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