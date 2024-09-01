Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1980 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 30,020,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1980 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе WDA - MiM за 425 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCG
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 грошей 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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