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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5800 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
742 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
655 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1980 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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