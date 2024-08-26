Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "50 лет фрегату "Дар Поморья"" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2478 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
805 $
Цена в валюте аукциона 3150 PLN
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