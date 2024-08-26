Пробные 20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "50 лет фрегату "Дар Поморья"" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2478 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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