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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Ян Кохановский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2947 проданному на аукционе Stary Sklep за 1050 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "Ян Кохановский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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