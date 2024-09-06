Пробные 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3170 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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