Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1980 "Казимир I Восстановитель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1980 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск