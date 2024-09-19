Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7500 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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