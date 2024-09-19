Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Серебро. Без факела (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Без факела

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Серебро Без факела - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Серебро Без факела - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,620

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Серебро. Без факела. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе Stary Sklep за 420 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1980 "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1980 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск