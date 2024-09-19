Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Серебро. Без факела (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро. Без факела
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Серебро. Без факела. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе Stary Sklep за 420 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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