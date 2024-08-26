Пробные 100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395072 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 270 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

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