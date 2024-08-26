Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395072 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 270 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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