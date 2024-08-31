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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 60,623,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1980 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1486 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Польша 10 грошей 1980 MW на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Продавец Numis Poland
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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