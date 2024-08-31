10 грошей 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1980 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1486 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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