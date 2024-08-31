Пробные 20 злотых 1980 года MW "Баррикадные сражения". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "Баррикадные сражения" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1570 проданному на аукционе Stary Sklep за 2100 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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