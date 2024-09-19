Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Никель. Факел (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Никель. Факел. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7139 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность PROOF (20) UNC (10) Сохранность (слабы) SP68 (1) PF69 (1) PF68 (1) PF67 (2) PF66 (1) PF65 (1) PF64 (1) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (7) PCGS (1)

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