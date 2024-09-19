Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Никель. Факел (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель. Факел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,7 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Никель. Факел. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7139 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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