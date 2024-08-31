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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "50 лет фрегату "Дар Поморья"" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2872 проданному на аукционе Stary Sklep за 460 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Numimarket (2)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность PF50
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "50 лет фрегату "Дар Поморья"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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