Пробные 100 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "50 лет фрегату "Дар Поморья"" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2872 проданному на аукционе Stary Sklep за 460 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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