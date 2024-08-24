1 злотый 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1980 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4397 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность PROOF (9) UNC (23) XF (1) VF (1) Сохранность (слабы) MS66 (4) MS65 (4) MS64 (6) MS63 (1) MS62 (1) PF70 (1) PF69 (2) PF67 (4) PF66 (2) CAMEO (6) ULTRA CAMEO (2) PL (3) Сервис NGC (24) PCG (1)

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