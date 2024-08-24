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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100,002,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1980 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4397 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 злотый 1980 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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