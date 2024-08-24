Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1980 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100,002,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1980 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4397 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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