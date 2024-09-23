Пробные 100 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "50 лет фрегату "Дар Поморья"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1666 проданному на аукционе Stary Sklep за 1050 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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