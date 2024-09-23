200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 979 проданному на аукционе Stary Sklep за 330 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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