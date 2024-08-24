Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
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