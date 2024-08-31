Пробные 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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