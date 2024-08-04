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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,012,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Numedux (2)
  • Numimarket (1)
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  • Stary Sklep (3)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (3)
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе Coinhouse - August 19, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

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