20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность PROOF (16) UNC (14) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (5) MS65 (4) MS64 (2) PF68 (3) PF67 (8) CAMEO (4) ULTRA CAMEO (2) Сервис PCGS (1) NGC (22)

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