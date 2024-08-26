Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные Медно-никелевые 20 злотых Народной Республики - Польша
20 злотых 197425 лет Совета Экономической Взаимопомощи
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1974 MW JMN Медно-никель 2,000,000 0 16
20 злотых 1975Международный женский год
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1975 MW AJ Медно-никель 2,000,000 0 21
20 злотых 1978Мария Конопницкая
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1978 MW Медно-никель 2,010,000 0 20
20 злотых 1978Первый Польский Космонавт - Гермашевский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1978 MW Медно-никель 2,009,000 0 20
20 злотых 1979Международный год ребенка
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1979 MW Медно-никель 2,007,000 5,000 0 28
20 злотых 1980XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1980 MW Медно-никель 2,012,000 5,000 0 30
20 злотых 198050 лет фрегату "Дар Поморья"
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1980 MW Медно-никель 2,069,200 5,000 0 28
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