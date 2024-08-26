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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные Медно-никелевые 20 злотых Народной Республики - Польша

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20 злотых 1974

25 лет Совета Экономической Взаимопомощи
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1974 MW JMN Медно-никель 2,000,000 0 16
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20 злотых 1975

Международный женский год
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1975 MW AJ Медно-никель 2,000,000 0 21
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20 злотых 1978

Мария Конопницкая
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1978 MW Медно-никель 2,010,000 0 20
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20 злотых 1978

Первый Польский Космонавт - Гермашевский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1978 MW Медно-никель 2,009,000 0 20
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20 злотых 1979

Международный год ребенка
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1979 MW Медно-никель 2,007,000 5,000 0 28
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20 злотых 1980

XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Медно-никель 2,012,000 5,000 0 30
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20 злотых 1980

50 лет фрегату "Дар Поморья"
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1980 MW Медно-никель 2,069,200 5,000 0 28
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