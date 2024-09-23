20 злотых 1978 года MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1978 года "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе WDA - MiM за 525 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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