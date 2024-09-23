Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1978 года MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,009,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1978 года "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе WDA - MiM за 525 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1978 "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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