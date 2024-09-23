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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1978 года MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1978 года MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1978 года MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,009,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1978 года "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе WDA - MiM за 525 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WDA - MiM (9)
  • Wójcicki (3)
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
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Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1978 MW "Первый Польский Космонавт - Гермашевский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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