Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1975 года "Международный женский год" со знаком MW AJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS66 PL NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 PL NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1975 "Международный женский год" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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