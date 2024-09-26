20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1975 года "Международный женский год" со знаком MW AJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность UNC (14) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (5) MS65 (5) MS63 (1) PL (4) Сервис NGC (14) PCGS (1)