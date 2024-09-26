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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1975 года MW AJ "Международный женский год" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1975 года "Международный женский год" со знаком MW AJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1975 MW AJ "Международный женский год" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1975 "Международный женский год" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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