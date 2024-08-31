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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,069,200
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1980 года "50 лет фрегату "Дар Поморья"" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1740 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1150 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Niemczyk (2)
  • Russiancoin (3)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (8)
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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