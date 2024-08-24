Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,007,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1979 года "Международный год ребенка" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5744 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1979 "Международный год ребенка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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