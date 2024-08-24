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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1979 года MW "Международный год ребенка" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,007,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1979 года "Международный год ребенка" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5744 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1000 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 злотых 1979 MW "Международный год ребенка" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1979 "Международный год ребенка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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