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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,010,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1978
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1978 года "Мария Конопницкая" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • InAsta (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (1)
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  • Stary Sklep (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность G6 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Польша 20 злотых 1978 MW "Мария Конопницкая" на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Продавец Numis Poland
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1978 "Мария Конопницкая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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