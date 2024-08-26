20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1978 года "Мария Конопницкая" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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