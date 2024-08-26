Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1978 года MW "Мария Конопницкая". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,010,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1978
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1978 года "Мария Конопницкая" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность G6 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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