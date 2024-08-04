20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1974
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1974 года "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1746 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 480 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
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