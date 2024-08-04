20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1974 года "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1746 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 480 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

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