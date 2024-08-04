Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1974 года MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1974 года "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" со знаком MW JMN. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1746 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 480 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (5)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 20 злотых 1974 MW JMN "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1974 "25 лет Совета Экономической Взаимопомощи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1974 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск