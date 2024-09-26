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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,100,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1980 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1610 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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