5 злотых 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1980 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1610 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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