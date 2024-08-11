Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,504,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4472 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (3)
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?
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