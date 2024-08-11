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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,504,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4472 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1980 "Казимир I Восстановитель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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