Пробные 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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