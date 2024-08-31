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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (7)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1980 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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