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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Ян Кохановский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2441 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF68 GIBON
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "Ян Кохановский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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