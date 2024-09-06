Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Ян Кохановский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2441 проданному на аукционе Stary Sklep за 240 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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