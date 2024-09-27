Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,564,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 1980 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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