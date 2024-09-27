50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность PROOF (13) UNC (17) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (9) MS65 (3) MS64 (1) PF68 (1) PF67 (2) ULTRA CAMEO (1) PL (3) Сервис NGC (17) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

BAC (8)

COINSNET (3)

Heritage (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (1)

Numimarket (3)

Russiancoin (2)

Stare Monety (2)

Stary Sklep (2)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (6)