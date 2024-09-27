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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,564,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 злотых 1980 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1980 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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