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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 36,5 гр
  • Чистого серебра (0,7334 oz) 22,8125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,018

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Глухарь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 675 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Глухарь" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "Глухарь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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