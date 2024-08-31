Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 36,5 гр
- Чистого серебра (0,7334 oz) 22,8125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,018
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Глухарь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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