Пробные 100 злотых 1980 года MW "Глухарь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Глухарь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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