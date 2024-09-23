Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Никель. Без факела (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель. Без факела

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Никель Без факела - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Никель Без факела - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 17,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Никель. Без факела. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (11)
  • Numimarket (4)
  • Stary Sklep (5)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1980 "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1980 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск