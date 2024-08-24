Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "Лодзинское восстание 1905 года" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1430 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 735 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

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