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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "Лодзинское восстание 1905 года" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,3 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "Лодзинское восстание 1905 года" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1430 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 735 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1980 MW "Лодзинское восстание 1905 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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