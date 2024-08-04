Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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