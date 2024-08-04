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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (4)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1980 "Казимир I Восстановитель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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