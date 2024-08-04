Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,020
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 550 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wu-eL (1)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
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Где продать?
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