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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Ян Кохановский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2946 проданному на аукционе Stary Sklep за 2800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "Ян Кохановский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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