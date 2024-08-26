Пробные 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "Ян Кохановский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2946 проданному на аукционе Stary Sklep за 2800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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