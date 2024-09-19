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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 20 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

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