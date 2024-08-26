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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,3 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "50 лет фрегату "Дар Поморья"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Stary Sklep за 550 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность PF66 NGC
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 20 злотых 1980 MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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