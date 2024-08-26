Пробные 20 злотых 1980 года MW "50 лет фрегату "Дар Поморья"". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "50 лет фрегату "Дар Поморья"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Stary Sklep за 550 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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