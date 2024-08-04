100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1980 года "Ян Кохановский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27155 проданному на аукционе Heritage Auctions за 345 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

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