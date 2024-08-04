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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1980 года MW "Ян Кохановский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1980 года "Ян Кохановский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27155 проданному на аукционе Heritage Auctions за 345 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Aste - January 8, 2024
Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Aste - July 2, 2023
Продавец Aste
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Aste - September 19, 2024
Польша 100 злотых 1980 MW "Ян Кохановский" на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "Ян Кохановский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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