Пробные 20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

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