Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 450 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (3)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1980 MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1980 "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1980 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск