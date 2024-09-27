Пробные 20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392406 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 500 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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