Пробные 20 злотых 1980 года MW "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "XXII летние Олимпийские Игры - Москва 1980" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392406 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 500 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.
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