Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Где продать?
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