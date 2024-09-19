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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
583 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
554 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1980 "Казимир I Восстановитель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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