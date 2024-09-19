2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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