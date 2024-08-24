Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Stary Sklep за 370 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (4)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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