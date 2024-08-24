200 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Stary Sklep за 370 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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