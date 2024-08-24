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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Stary Sklep за 370 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (2)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
  • Stary Sklep (6)
  • WCN (11)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1982 MW EO "Болеслав III Кривоустый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1982 "Болеслав III Кривоустый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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