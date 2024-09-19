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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 21,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1982 MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1982 "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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