Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1982 года MW JMN "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 21,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1982 года "XII Чемпионат мира по футболу - Испания 1982" со знаком MW JMN. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?
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